Fußball-Bezirksliga : 1. FC Kleve II hat‘s beim Saison-Finale selbst in der Hand

Kleve Die Mannschaft vergibt beim 0:0 beim SV Schafheim zwar den ersten Matchball im Abstiegskampf. Doch ihr reicht am letzten Spieltag ein Remis gegen den SV Budberg, um sich zu retten.

Der 1. FC Kleve II hat den ersten Matchball im Rennen um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga vergeben. Die Mannschaft von Trainer Lukas Nakielski hätte sich am Sonntag mit einem Sieg beim SV Schwafheim retten können, musste sich aber mit einem 0:0 begnügen. Deshalb geht das Zittern bis zum letzten Spieltag weiter, wobei der 1. FC Kleve II alles selbst in der Hand hat. Dem Team reicht am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den SV Budberg bereits ein Remis, um sich zu retten. Denn der Tabellenneunte hat im direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit entscheidend ist, gegen die meisten Konkurrenten, die noch für den Abstieg infrage kommen, die Nase vorn.