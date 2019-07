Fußball : Trainerblut auch in der 3. Generation

In der Familie Hommels waren Alfred und Frank jahrelang als Spieler, Trainer und Funktionäre tätig. Jetzt trat Henrik Hommels als Coach der U 15 in einem Trainerteam in deren Fußstapfen und schaffte den Aufstieg in Niederrheinliga. Von Peter Nienhuys