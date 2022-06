Leichtathletik :  Jule Gipmann ist NRW-Meisterin

Goch/Kranenburg Die Diskuswerferin von Viktoria Goch siegt bei den Titelkämpfen in Hagen mit deutlichem Vorsprung. Adrian Büning (Leichtathletik Nütterden) läuft auf Rang fünf.

Jule Gipmann hat ihre Favoritenrolle bei der NRW-Meisterschaft in der Leichtathletik bestätigt. Die Athletin von Viktoria Goch sicherte sich bei den Titelkämpfen, die in Hagen stattfanden, im Diskuswurf der Frauen souverän die Goldmedaille. Die 20-Jährige setzte sich mit der Weite von 53,01 Metern, die sie bereits im ersten Versuch erzielte, mit fast drei Metern Vorsprung vor Joyce Oguama (TV Wattenscheid, 50,37) durch.

Rundum zufrieden war ihr Trainer Alex Borgers allerdings nach dem Wettkampf nicht. „Wir hatten uns schon eine etwas bessere Weite erhofft. Allerdings sind fast alle Teilnehmerinnen in diesem Wettbewerb hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben. Und vielleicht hat Jule auch ein wenig den Preis dafür gezahlt, dass sie in den vergangenen Wochen viel unterwegs war“, sagte Borgers.

Den nächsten bedeutenden Wettkampf bestreitet Jule Gipmann jetzt in gut zwei Wochen. Bei den Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen, die vom 23. bis 26. Juni im Berliner Olympiastadion stattfinden, will die Gocherin das Finale der besten acht Starterinnen erreichen. Ihr weiteres großes Ziel in diesem Sommer ist die nationale U-23-Meisterschaft in Wattenscheid (23./24. Juli). „Dann ist eine Medaille das Ziel“, sagt Borgers. 2021 hatte die Athletin der Viktoria bei den U-23-Titelkämpfen den zweiten Platz belegt. Diesen Rang nimmt Jule Gipmann auch aktuell in der deutschen U-23-Bestenliste mit ihrer erst vor kurzem aufgestellten Bestleistung von 56,60 Metern ein. Nur Antonia Kinzel (MTG Mannheim) liegt mit 57,47 Metern vor ihr.