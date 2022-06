Fußball-Oberliga : Nächste Rankl-Show am Bresserberg

Kleve In der Dämmerung fühlt sich Danny Rankl besonders wohl. Beim 3:2 gegen SW Essen erzielte der Torjäger des 1. FC Kleve alle Treffer des Gastgebers. Schon Ende April hatte er die SF Baumberg im Alleingang besiegt.

Nach 20 Minuten lief ETB-Angreifer Mohamed Cisse frei auf Kleves Ahmet Taner zu, doch der Keeper behielt die Nerven. Kurz darauf hätte Tim Haal (25.) nach einer Ecke per Kopf treffen können. Die Zuschauer in der Eroglu-Arena wurden Zeuge einer durchaus ansehnlichen Partie zweier Teams auf Augenhöhe. Nach 33 Minuten wurde abermals offenkundig, wie sehr der 1. FC Kleve Top-Stürmer Danny Rankl braucht. Schon die ganze Saison über stellt der 33-Jährige seine Kaltschnäuzigkeit unter Beweis. Niklas Klein-Wiele hatte Rankl im Strafraum bedient, der umgehend abschloss. Essens Torwart Niklas Lübcke parierte. Der Ball prallte in der Folge jedoch vom Körper des Angreifers an die Latte, den zweiten Versuch drückte Danny Rankl dann über die Linie.