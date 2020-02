Biathlon-WM 2020 : Deutsche Damen-Staffel holt Silber bei Norwegens WM-Sieg

Franziska Preuss (r.) übergibt an Denise Herrmann aus Deutschland. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Die Favoritinnen aus Norwegen gewinnen – Denise Herrmann erläuft Silber für Deutschland. Bei der Biathlon-WM im italienischen Antholz kämpfen die Athleten vom 13. bis 23. Februar um Medaillen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Die deutschen Biathletinnen haben bei der WM in Antholz Staffel-Silber gewonnen. Das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) in der Formation Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld/vier Nachlader), Vanessa Hinz (Schliersee/0), Franziska Preuß (Haag/1) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal/4) lag nach 4x6 km nur 10,7 Sekunden hinter den siegreichen Norwegerinnen. Bronze ging an die Ukraine (+18,4).

"Es war ein richtig geiles Rennen", sagte Herrmann in der ARD. Hinz meinte: "Es war nicht einfach, man hat gesehen, wieviele Fehler geschossen wurden."

Das deutsche Quartett lag lange Zeit abgeschlagen im (hinteren) Mittelfeld, schob sich dank Preuß aber auf den vierten Rang vor. Nach dem letzten Wechsel besaß Herrmann sogar die theoretische Chance auf den Sieg, der wie in jedem Staffelrennen in dieser Saison an Titelverteidiger Norwegen ging.

Ab 14.45 Uhr wollen auch die deutschen Männer ihre erste Medaille bei den Titelkämpfen in Südtirol holen. Die Konkurrenz ist aber gewaltig, vor allem die Quartetts aus Norwegen und Frankreich dürften Gold und Silber unter sich ausmachen. Am Sonntag finden zum WM-Abschluss noch die beiden Massenstarts (12.30/15.00) statt.

+++++22. Januar 2020+++++

Razzia bei Ex-Doper und Sprint-Weltmeister Loginow

Die strahlende Biathlon-WM in Antholz wird von dunklen Wolken des Doping-Verdachts überschattet: Bei einer Polizei-Razzia ist am Samstagmorgen unter anderem das Hotelzimmer des ehemaligen russischen Dopingsünders Alexander Loginow durchsucht worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Bozen. Nur eine Woche zuvor hatte der 28-Jährige, der 2014 des Epo-Dopings überführt und für zwei Jahre gesperrt worden war, mit seinem überraschenden WM-Titel im Sprint schon die Gemüter erhitzt.

Auch gegen den früheren russischen Frauen-Trainer Alexander Kasperowitsch, der sich ebenfalls in Südtirol befindet und als persönlicher Trainer Loginows fungiert, sollen sich die Durchsuchungen gerichtet haben. Dies sagte Wladimir Dratschew, Präsident des russischen Biathlon-Verbandes (RBU), der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Grund für die Operation sei eine mutmaßliche Straftat nach Paragraph 586 des Strafgesetzbuches. Dieser untersagt die Verwendung oder Verabreichung von Dopingmitteln. Die Razzia fand nur wenige Stunden vor dem WM-Staffelrennen (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) statt, das Loginow als Schlussläufer des russischen Quartetts bestreiten sollte.

"Sie haben mein Handy, meinen Laptop und persönliche Dinge von mir beschlagnahmt", sagte Loginow, der in der Vorwoche einen Tag nach Sprint-Gold auch Bronze in der Verfolgung geholt hatte, beim russischen Sender Match-TV. Laut Dratschew hänge die Durchsuchung am Samstag damit zusammen, dass Trainer Kasperowitsch in Antholz "die Akkreditierung einer anderen Person benutzte".

Loginow erzählte weiter, er und sein Teamkollege Jewgeni Garanitschew seien "um sechs Uhr davon aufgewacht, dass sie versucht haben, die Tür aufzubrechen. Sie haben sofort unsere Waffen an sich genommen, als wären wir gefährliche Kriminelle." Die Ermittler hätten beide Sportler gebeten, "ruhig sitzen zu bleiben in unseren Unterhosen. Sie waren nur an meinen Sachen interessiert. Ich bat darum, einen Dolmetscher zu bekommen. Das macht mich sehr wütend."

Der Biathlon-Weltverband IBU teilte in einem Statement mit: "Die IBU und die Biathlon-Integritätseinheit sind sich der Maßnahmen der italienischen Behörden (und der ersten Reaktion der russischen Mannschaft) bewusst." Jedoch werde sie "keine weiteren Kommentare abgeben", solange die Untersuchungen laufen.

Foto: dpa-tmn/kronplatz Ski,Martin Schoenegger Infos Was sie zur Biathlon WM in Antholz wissen müssen.

Schon seit seiner Sperre wird Loginow in der Szene kritisch beäugt. Es schwinge "natürlich ein gewisser Verdacht mit, weil der Kollege Loginow schon einmal wegen Epo-Missbrauchs gesperrt war", sagte Olympiasieger Arnd Peiffer nach dem Sprint: "Und jetzt ist er wieder auf einem Niveau wie zu den Zeiten, als er diesen Epo-Missbrauch durchgeführt hat. Da ist natürlich schon immer ein bisschen ein Geschmäckle dabei."

Andererseits müsse "man die Unschuldsvermutung walten lassen", ergänzte der Clausthal-Zellerfelder: "Das fällt nicht immer leicht." Schwedens Staffel-Olympiasieger Sebastian Samuelsson hatte Loginows Sieg gar als "Schande für den Sport" bezeichnet.

+++++20. Januar 2020+++++

Sportlicher Leiter sieht im deutschen Schießen kein Problem

Die größtenteils schwachen Schießleistungen der deutschen Biathlon-Männer bei der WM in Antholz bereiten dem Sportlichen Leiter Bernd Eisenbichler keine Sorgen. "Ein Schießproblem sehe ich bei uns nicht", sagte Eisenbichler am Freitag und betonte, "dass das Grundsystem in Deutschland im Topbereich sehr gut ist. Und dass man jetzt auch nicht alles über den Haufen werfen muss, nur weil das Einzelrennen mal schlecht lief."

Im Einzel über 20 km hatten die fünf DSV-Starter am Mittwoch bei 100 Schüssen 24 Fahrkarten verzeichnet, alleine bei Titelverteidiger Arnd Peiffer blieben sechs Scheiben stehen. Abgesehen von Peiffer hatten die deutschen Biathleten schon zuvor im Sprint und in der Verfolgung am kniffligen Schießstand in Südtirol große Probleme offenbart. Am Wochenende stehen bei der WM noch Staffeln und Massenstarts auf dem Programm.

Nach der Saison werde das Thema Schießen auf jeden Fall auf der Agenda stehen, versicherte Eisenbichler. "Wir werden sehr stark analysieren, was die anderen Nationen machen, und eben dann schauen, wo man punktuell ansetzen muss" sagte er. Auch die Möglichkeit der Verpflichtung eines ausländischen Schießtrainers sei "etwas, was wir uns im Frühjahr anschauen werden", schließlich müsse man "den Blick immer offen halten, wo man sich punktuell Stimuli holen kann."

Deshalb wurde im Deutschen Skiverband (DSV) zu Saisonbeginn bereits ein Schießkompetenzteam gegründet, dem etwa Schieß-Bundestrainer Gerald Hönig und Staffel-Olympiasieger Michael Rösch angehören. Ziel dieses Teams sei es laut Eisenbichler, "eine gewisse deutsche Handschrift" zu entwickeln und systematische Basispunkte für die Ausbildung des Nachwuchses festzulegen.

+++++20. Januar 2020+++++

Preuß und Lesser holen Silber in der Single-Mixed-Staffel

Ersatzmann Erik Lesser lag völlig ausgepumpt im Schnee und wurde von seiner Partnerin Franziska Preuß überschwänglich gefeiert. Dank einer tollen Leistung am Schießstand holten sich die beiden deutschen Biathleten mit Silber die ersehnte Medaille in der erst zum zweiten Mal bei Weltmeisterschaften ausgetragenen Single-Mixed-Staffel. „Das ist ein extrem geiles Gefühl, eine Genugtuung. Es fühlt sich mega an“, sagte Lesser. „Voll cool, das freut mich total“, meinte Preuß am Donnerstag nach dem Gewinn der dritten Silbermedaille für das deutsche Team.

Der 31 Jahre alte Thüringer und die 25-jährige Bayerin lagen am Donnerstag im italienischen Antholz nur 17,6 Sekunden hinter Norwegen, dem Titelverteidiger in diesem packenden Wettkampf. Fünf Reservepatronen benötigten Lesser und Preuß, sechs Mal mussten die Norweger mit Marte Olsbu Röiseland und Johannes Thingnes Bö nachladen - und waren trotzdem schneller.

„Ich bin unfassbar glücklich, dass ich mich nach meiner beschissenen Saison so präsentieren konnte. Und mit der Franzi hier stehen kann“, sagte Lesser. Seine Staffel-Nominierung war durchaus kritisch hinterfragt worden. „Wir haben unsere beiden besten und schnellsten Schützen ins Rennen geschickt“, rechtfertigte Bundestrainer Mark Kirchner seine Aufstellung. „Erik hat abgeliefert. Die beiden haben einen Riesenrespekt verdient.“ Für die Staffel am Samstag ist Lesser wie im Einzel Ersatzmann: „Ich rechne nicht damit, dass ich laufe.“

„Der Druck war groß. Hut ab“, meinte Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner über die feine Darbietung der deutschen Zweier-Staffel. Einen Tag nach dem am Schießstand verlorenen Einzel-Rennen der Männer zeigten Preuß und Lesser, dass auch deutsche Biathleten die Scheiben treffen können.

Beim letzten Schießen übernahm Preuß mit einer blitzsauberen Stehend-Serie erstmals die Führung. Jetzt lag es an Lesser, der zusammen mit Johannes Thingnes Bö und dem Schweizer Benjamin Weger in einer Dreiergruppe lief. Der Thüringer und der Norweger blieben beim vorletzten Schießen fehlerfrei und setzten sich etwas ab.

Beim letzten Stopp am Schießstand ging Lesser, der im Gegensatz zu Bö einmal nachladen musste, auf Nummer sicher. „Es ging für mich darum, die Silbermedaille zu retten“, sagte er. Dritter wurden die ohne Einzel-Weltmeister Martin Fourcade angetretenen Franzosen.

Lesser, der während der Saison auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht in Form gekommen war, wurde trotz nur halber WM-Norm nominiert. In der ersten WM-Woche kam er nicht zum Einsatz, war stattdessen beim zweitklassigen IBU-Cup. Dort hatte er noch mal Wettkampfkilometer gesammelt und einen Formanstieg nachgewiesen.

Für Preuß und Lesser ist die Medaille deshalb auch einen Belohnung für eine schwierige Saison, die beide durchlebt haben. Vor allem Lesser dürfte sich freuen, hatte der Routinier doch während der Saison seinen Startplatz im Weltcup-Team verloren. Als fairer Sportsmann nahm der Vater einer Tochter die Rolle klaglos an, was sicher auch dazu beigetragen hat, dass die Trainer ihn nominierten.

Auch für Preuß, deren Freund Simon Schempp wegen Formschwäche bei der WM fehlt und auch kommende Woche bei der EM - anders als Lesser - nicht startet, ist ihre fünfte WM-Medaille der Lohn für ihr großes Kämpferherz. Einst als ähnlich talentiert gehandelt wie Laura Dahlmeier, kämpfte Preuß von Karrierebeginn mit Krankheiten und Ausfällen - und das quasi in jeder Saison.

+++++20. Februar 2020+++++

Schießschwäche der Biathleten wirft Fragen auf

Nach dem nächsten Offenbarungseid der deutschen Biathleten am Antholzer Schießstand machte sich Arnd Peiffer sofort an die Aufarbeitung. Leicht, da war sich der Sprint-Olympiasieger sicher, werde diese keinesfalls. Und blinder Aktionismus helfe da schon gar nicht. "Für komplexe Probleme", philosophierte Peiffer, "gibt es immer Lösungen, die einfach, offensichtlich und falsch sind". Doch klar ist auch: Lösungen braucht es, der mannschaftliche Blackout im WM-Einzel war keine Eintagsfliege.

Die schwachen Schießleistungen ziehen sich bei den Männern wie ein roter Faden durch die Titelkämpfe. Im Klassiker über 20 km verzeichneten die fünf DSV-Starter bei 100 Schüssen 24 Fahrkarten. Alleine bei Titelverteidiger Peiffer blieben sechs Scheiben stehen, er landete auf einem enttäuschenden 50. Platz.

Abgesehen von Peiffer, der vor dem schießlastigen Wettkampf nur einen von 30 WM-Schüssen in Sprint und Verfolgung verfehlt hatte, hatten die deutschen Biathleten schon zuvor am kniffligen Schießstand große Probleme offenbart. Bereits in den ersten beiden Rennen leisteten sich Benedikt Doll (zehn Fehler), Philipp Horn (acht) und Johannes Kühn (neun) viel zu viele Fehlschüsse, auch deshalb warten die DSV-Männer immer noch auf die erste Medaille.

Zwar sei es in der Antholzer Arena "unfassbar schwierig, den Wind zu lesen", sagte Ex-Weltmeister Doll und wollte "nicht überhysterisch reagieren", doch er betonte auch: "Ein paar kommen halt durch, und die gewinnen dann." Auf die Frage, ob Hilfe von außen durch einen externen Schießtrainer die Lösung sein könnte, meinte Peiffer: "Wir müssen uns grundsätzlich die Kritik gefallen lassen und überlegen, wie wir das verbessern können. Ob das personeller Natur ist, liegt nicht in meinem Kompetenzbereich. Aber klar, man kann darüber diskutieren."

Was frischer Wind bewirken kann, zeigten etwa die Norweger. 2016 lotsten sie den französischen Nationaltrainer Siegfried Mazet, der Martin Fourcade zu unzähligen Erfolgen geführt hatte, als Schießtrainer nach Skandinavien. Und auch dort leistete Mazet ganze Arbeit, machte aus dem überragenden Läufer Johannes Thingnes Bö auch einen Weltklasse-Schützen - und damit zum Dominator der Szene.

Zwar hat auch das deutsche Team solch einen Spezialisten, vor zwei Jahren wurde der frühere Frauen-Nationalcoach Gerald Hönig als Schieß-Bundestrainer installiert. Allerdings wird die Expertise des Thüringers von den Athleten nur selten in Anspruch genommen, in der ersten WM-Woche war er lediglich privat in Antholz.

Der Sportliche Leiter Bernd Eisenbichler hatte bereits am Rande des Weltcups in Oberhof im Januar betont, dass es ohnehin nicht vorgesehen sei, dass Hönig ständig im Spitzenbereich dabei sei. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liege auf der Ausbildung im Anschluss- und Nachwuchsbereich.

Peiffer mahnte jedoch zur Vorsicht. "Einfach irgendeinen Schießtrainer zu holen, damit macht man es auch nicht gleich unbedingt besser", meinte der 32-Jährige: "Die Frage ist: Wen holt man, was soll der auch inhaltlich anders machen?" Aber natürlich, ergänzte er, müsse man sich "Gedanken machen".

+++++20. Februar 2020+++++

Acht deutsche Starter beim Massenstart

In den letzten Einzel-Wettkämpfen der Biathlon-Weltmeisterschaften im italienischen Antholz sind die deutschen Skijäger am Sonntag mit acht Startern dabei. Bei den Frauen haben sich Einzel-Vizeweltmeisterin Vanessa Hinz, die Verfolgungszweite Denise Herrmann, Franziska Preuß und Karolin Horchler einen Platz für den Massenstart erkämpft. Bei den Männern stehen Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Horn im Feld der besten 30.

Während die deutschen Biathletinnen bei den Titelkämpfen in der Südtirol-Arena schon zwei Silber-Medaillen gewonnen haben, drohen den Männern erstmals seit 2016 Weltmeisterschaften ohne Einzelmedaille. Im finalen Massenstart am Sonntag (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) haben sie die letzte Chance. Die Frauen starten um 12.30 Uhr. Zuvor stehen am Samstag noch die Staffelrennen auf dem Wettkampfprogramm.

+++++19. Februar 2020+++++

Deutsche Biathleten am Schießstand „nicht konkurrenzfähig“

Arnd Peiffer wollte sich nach seiner "katastrophalen" Schießleistung am liebsten "im Schnee vergraben" - sechs Fehlschüsse und Platz 50 wurden den Ansprüchen des entthronten Titelverteidigers im Klassiker über 20 km nicht im Entferntesten gerecht. "Ich bin natürlich schon sauer auf mich selbst und frustriert", sagte Peiffer, der ein Jahr nach seinem "schönsten Sieg" im Einzel der Biathlon-WM in Antholz maßlos enttäuschte.

Im vergangenen Jahr in Östersund hatte Peiffer noch mit vier tadellosen Einlagen die Goldmedaille gewonnen, am Mittwoch war er am kniffligen Schießstand in der Südtirol Arena von dieser Form Welten entfernt. Alleine vier Fahrkarten - jede mit einer Strafminute sanktioniert - leistete sich der 32-Jährige am letzten Stehendanschlag. "Das ist natürlich indiskutabel", urteilte Peiffer selbstkritisch.