Karriereende eines Siegers Doll wird dem deutschen Biathlon fehlen

Und trotz aller Rationalität war der kleine, aber drahtige Athlet auch emotional ein wichtiger Faktor im deutschen Biathlon. Kaum einer freut sich so herzlich und ehrlich über große Erfolge und Leistungen – nicht nur über die eigenen, auch über die der Teamkollegen oder Konkurrenz. Junge Athleten konnten sich an ihm orientieren, lernen, wie man sich auch mal durchbeißt. Denn Doll brauchte Geduld in seiner Karriere. Mit sieben Jahren wechselte er vom Langlauf zum Biathlon. Dass er zu den Besten in Deutschland gehören könnte, zeichnete sich lange nicht ab. „Benni“, wie Doll nicht nur von seiner Familie genannt wird, sei ein Spätzünder gewesen, sagte seine Mutter mal. Mit 15 Jahren habe man dann gemerkt, er habe Potenzial für mehr. Und das zeigte er dann auch nach den ersten Jahren im Weltcupkader.