Bö, Tandrevold, Öberg, Doll Biathlon-WM 2024: die Favoriten auf die Titel und Medaillen

Lisa Theresa Hauser

Die 29-Jährige aus Österreich sicherte sich 2021 den WM-Titel im Massenstart, diesen will sie verteidigen. In dieser Weltcup-Saison gehört sie in allen Disziplinen zu den Top-Biathletinnen. Im Sprint konnte sie das Rennen in Finnland gewinnen, in Frankreich den Massenstart.