TV-Übertragung, Termine, Medaillenspiegel Alle Informationen zur Biathlon-Weltmeisterschaft 2024

Die Weltmeisterschaft der Biathleten findet jedes Jahr statt. Es sei denn, es finden Olympische Winterspiele statt. In dieser Saison kämpfen die Sportler bei der Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto um die Medaillen. Die Wettbewerbe werden vom 7. bis 18. Februar 2024 in der Vysocina Arena ausgetragen. Nove Mesto ist regelmäßig auch Weltcup-Ort und liegt in Tschechien. Die Rennen dort ziehen Zehntausende Fans an. Bereits 2013 war der Ort Gastgeber der Biathlon-WM