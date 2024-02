Abschied des letzten Weltmeisters Benedikt Doll beendet Biathlon-Karierre nach der Saison

Dafür drehte er nochmal alles auf links, tüftelte im gehobenen Alter an Waffe und Lauftechnik. Lohn waren nochmals zwei Weltcupsiege in den Sprints von Lenzerheide und Oberhof, insgesamt stand er seit seinem Debüt 2012 in insgesamt sechs Einzelrennen ganz oben. Höhepunkte waren neben den WM-Erfolgen die Olympia-Bronzemedaillen von Pyeongchang in Verfolgung und Staffel. Insgesamt holte er bei Großereignissen acht Medaillen.