Große Überraschung in Nove Mesto Hettich-Walz gewinnt bei Biathlon-WM erste deutsche Medaille

Platz eins ging an die überragende Italienerin Lisa Vittozzi (0 Schießfehler), die 20,5 Sekunden schneller als Hettich-Walz die 15 Kilometer absolvierte. Den dritten Rang sicherte sich die französische Dominatorin Julia Simon (1 Schießfehler). Die vierte DSV-Athletin, Franziska Preuß, spielte als 15. mit zwei Fehlern am Schießstand keine Rolle im Kampf um die Medaillen - doch das war an diesem Tag nur eine kleine Randnotiz.