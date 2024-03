Nur in der Staffel stark Junges Duo macht Biathleten in Soldier Hollow Hoffnung

Für Grotian fühlte es sich wie im Traum an und für die zweimalige Juniorenweltmeisterin und Weltcup-Debütantin Julia Kink bereits tags zuvor „wie im Film“. Als Vertreterin der „etwas angeschlagen“ fehlenden Sophia Schneider, die am kommenden Wochenende beim Saisonfinale im kanadischen Canmore wieder eingreifen möchte, holte Kink als 38. in der Verfolgung auf Anhieb drei Weltcuppunkte. In der Staffel sicherte sie auf der brisanten Position der Schlussläuferin nervenstark den zweiten Rang ab - weiter vorn beendete eine deutsche Frauen-Staffel in dieser Saison noch kein Rennen.