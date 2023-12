„Reifer geworden“ Biathletin Preuß feiert eindrucksvolles Comeback

Wegen ihres positiven Tests hatte sie ihr Gelbes Trikot in der Vorwoche in Hochfilzen kampflos abgeben müssen. „Ich habe schon Schlimmeres gemeistert, war aber schon sehr angefressen, dass es mich wieder erwischt hat“, sagte Preuß im ZDF und fügte mit einem breiten Grinsen an: „Ich bin sehr froh, dass ich wieder da bin und es so geklappt hat. Ich bin schon erleichtert.“ Preuß erarbeitete sich mit 59,5 Sekunden Rückstand auf die fehlerfreie Siegerin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich eine gute Ausgangsposition für das Jagdrennen über 10 Kilometer.