Weltcup-Saison 2023/24 Der Kader der deutschen Biathletinnen

Biathlon: DSV-Kader der Damen

Franziska Preuß

Geburtstag: 11. März 1994

Verein: SC Haag

Erfolge: Olympia-Bronze 2022 mit dem Team, 1 Weltmeistertitel in der Staffel (2015 in Kontiolahti), 4x WM-Silber (Staffel, Massenstart, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel), WM-Silber auch mit der Staffel 2021 in Pokljuka