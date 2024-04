Letztes Aprilwochenende Unsere Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann

Comedy Fragen macht schlau, denn schließlich lernt hier schon jedes Kind „wer nicht fragt, bleibt dumm“! In Deutschland fragt man „die Maus“ aber in Frankreich, lernen die Kinder: Fragt mal die „Concierge“, und dies hat der kleine Alfons auch mit Leidenschaft und Inbrunst betrieben. In dem Haus N°13, in der Rue de Lyonnais, wo er aufgewachsen ist. Als Alfons dann aber größer wurde und all seine Fragen beantwortet waren, wurde seine Neugierde erst so richtig entfacht. Also beschloss der Franzose kurzerhand, in ein anderes Land zu ziehen, wo er ganz viele neue Fragen stellen konnte. Mit Sturmmikrofon und Trainingsjäckchen bewaffnet findet man ihn seither in unzähligen Fußgängerzonen unseres Landes. Seine Erkenntnisse über die deutsche Mentalität verrät er am Freitag, 26. April, 20 Uhr bei seinem Auftritt im Schaustall, Hauptstraße 129 in Langenfeld. Karten im Vorverkauf gibt es im Schauplatz-Foyer, donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr und online unter www.schauplatz.de.