Doll, Nawrath, Preuß & Voigt Das ist das deutsche Team für die Biathlon-WM 2024

Die deutschen Biathletinnen und Biathleten kämpfen mit zwölf Starterinnen und Startern bei der WM um Medaillen. Anders als im vergangenen Jahr bei der Heim-WM in Oberhof geht das DSV-Team mit gleich mehreren Titelkandidaten in die Weltmeisterschaft. Bei den Männern gelangen sowohl Benedikt Doll als auch Philipp Nawrath und Roman Rees in dieser Saison bereits Siege. Justus Strelow und Johannes Kühn sind ebenfalls in guter Form und schafften es schon auf das Podest. Strelow gewann bei der WM-Generalprobe in Antholz zudem zusammen mit Vanessa Voigt die Single-Mixed-Staffel.