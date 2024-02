„Tut mir mega leid“ Strafrunde für Preuß verhindert perfekten WM-Start

Nach dem Ruhetag am Donnerstag geht es am Freitag in Nove Mesto weiter. Auf die Frauen wartet der Sprint über 7,5 Kilometer (17.20 Uhr/ARD und Eurosport). Bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Oberhof hatte die mittlerweile zurückgetretene Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick vor heimischem Publikum Gold gewonnen.