Ergebnisse im Überblick Alle Resultate der Biathlon-WM 2024 in Tschechien

Service | Düsseldorf · Die Biathlon-WM findet in diesem Jahr in Nove Mesto statt. Für die Athletinnen und Athleten geht es in sieben Disziplinen um WM-Medaillen. Drei Wettkämpfe davon sind Staffel-Wettbewerbe. Hier finden Sie alle Sieger, Medaillengewinner und Ergebnisse.

30.01.2024 , 20:29 Uhr

14 Bilder Das ist der Zeitplan der Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto 14 Bilder Foto: AP/Alessandro Trovati

(RP)