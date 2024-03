„Habe noch Kraft“ Abschiedstour von Biathlet Benedikt Doll beginnt in Oslo

Biathlet Benedikt Doll will an den Start seiner Abschieds-Tournee „entspannt drangehen. Es geht mit einem Einzel los - das ist für mich eine eher ruhige und lange Disziplin auf einer harten Runde. Ich schaue, was geht“, sagte der 33-Jährige vor dem Einzel über 20 km am Freitag (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oslo.