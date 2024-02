Noch keine Medaille in Nove Mesto Deutsches Biathlon-Team nach Fiasko bei WM „am Boden“

Am Ende der medaillenlosen ersten WM-Woche waren die ernüchterten deutschen Biathleten schon wieder nur Statisten. Johannes Kühn belegte am Sonntagabend im Verfolgungsrennen mit mehr als drei Minuten Rückstand den 15. Rang, zuvor hatte Franziska Preuß jeweils als Sechste in Sprint und Verfolgung noch für die besten Ergebnisse in Nove Mesto gesorgt. Mit dem erhofften Edelmetall wurde es in Tschechien aber nichts. Wie zuletzt 2021 auf der Pokljuka in Slowenien ging die einst erfolgsverwöhnte Mannschaft bei einer WM in der ersten Woche leer aus. Gründe dafür waren bei Plusgraden und Dauerregen neben nicht konkurrenzfähigen Ski auch schwache Schießleistungen der Männer.