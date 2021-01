Australian Open 2021 : Turnierboss Tiley dementiert positive Corona-Tests bei Tennisprofis

Marcelo Melo (M) aus Brasilien wird zu einer Trainingseinheit eskortiert. Foto: dpa/Luis Ascui

Melbourne Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 8. Februar. Doch schon im Vorfeld der Australien Open 2021 sorgt Corona für schwere Störungen. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Turnierdirektor Craig Tiley hat dementiert, dass auch Tennisprofis unter den Personen sind, die vor den Australian Open positiv auf Corona getestet wurden. „Nein“, antwortete Tiley am Dienstag bei einer Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage. „Unter den sechs Fällen aus dem Australian-Open-Kontingent plus dem einen, der ein Flugbegleiter war, sind keine Spieler“, sagte Tiley. „Sie gehören zum Begleittross der Profis.“

Zuvor hatte der Gesundheitsminister des Bundesstaates Victoria, Brett Sutton, in einem Statement mitgeteilt, unter den drei neuen den Australian Open zugeordneten positiven Fällen seien auch zwei Profis. Das Trio - eine Frau in den Zwanzigern und zwei Männer in den Dreißigern - befinde sich in Hotel-Quarantäne, hieß es in der Mitteilung.

Zugleich gab es Diskussionen darüber, bei einem Teil der 71 Tennisprofis und Begleiter, die sich für 14 Tage in Quarantäne begeben haben, könnten die Quarantäne-Bedingungen gelockert werden, da es bei einigen auf den Charterflügen positiv getesteten Personen neue Einstufungen der Gesundheitsbehörden gegeben habe. Sutton wollte das am Dienstag aber nicht bestätigen. Aktuell gebe es keine Pläne, die Regeln zu lockern. Zu den 71 Personen, die für zwei Wochen ihr Hotelzimmer nicht verlassen dürfen, gehört auch die deutsche Nummer eins Angelique Kerber.

+++++17. Januar 2021+++++

Fünfter Corona-Fall - mittlerweile 72 Tennisprofis in Quarantäne

Obwohl 72 Tennisprofis in Corona-Quarantäne sitzen, denken die Organisatoren der Australian Open in Melbourne nicht an eine Verschiebung. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres werde wie geplant ab dem 8. Februar über die Bühne gehen, sagte Turnierdirektor Craig Tiley dem TV-Sender Channel Nine.

Auch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) gehört zu der Gruppe von 72 Profis, die von den Behörden nach der Einreise in strikte Quarantäne geschickt wurde. Die Spielerinnen und Spieler dürfen ihre Hotelzimmer nicht verlassen, also auch nicht trainieren.

Nach den Flügen aus Abu Dhabi mit Kerber und aus Los Angeles teilten die Organisatoren am Sonntag mit, dass auch ein Flug aus Doha betroffen ist. Damit sind inzwischen insgesamt fünf Personen positiv getestet worden. Unter den Infektionsfällen sind keine Tennisprofis, namentlich bekannt ist Sylvain Bruneau, Coach der früheren US-Open-Siegerin Bianca Andreescu (Kanada).

"Wir wussten immer, dass es in der Pandemie ein gewisses Risiko gibt", sagte Tiley: "Aber die Australian Open werden gespielt, und wir werden alles dafür tun, den Profis akzeptable Umstände zu schaffen." Probleme werde es allerdings wohl mit den geplanten Vorbereitungsturnieren geben.

Erste Profis haben offenbar bereits gegen die lokalen Quarantäne-Regeln verstoßen, weil sie ihre Zimmertür unter anderem geöffnet hatten, um sich mit anderen Spielern auf ihrem Hotelflur zu unterhalten. Nach Behördenangaben drohen Geldstrafen in Höhe von bis zu 20.000 Australischen Dollar (rund 12.700 Euro). Wer wiederholt die Vorschriften missachte, könne demnach in ein anderes Hotel mit Polizisten vor den Zimmertüren geschickt werden.

+++++16. Janauar 2021+++++

Schock für Kerber - 47 Profis von strikter Hotel-Quarantäne betroffen

Drei positive Coronatests bei der Anreise zu den Australian Open haben die Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres schwer gestört. Wie die Veranstalter am Samstag mitteilten, befinden sich insgesamt 47 Tennisprofis in strikter Quarantäne und dürfen damit 14 Tage ihr Hotelzimmer nicht verlassen. Ursprünglich war geplant, dass die Sportler während dieser Zeit für maximal fünf Stunden am Tag trainieren dürfen, um sich auf den Start in Melbourne (ab 8. Februar) vorzubereiten.

Die Namen der unter Quarantäne stehenden Spieler nannten die Organisatoren nicht. Daher war zunächst auch offen, ob deutsche Profis zur Gruppe der isolierten Sportler gehören. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber war am Freitag aus Abu Dhabi in Melbourne angekommen. Laura Siegemund bestätigte dem SID am Samstagmittag, dass sie bisher nicht betroffen ist.

Betroffen waren bei der Anreise nach Angaben der Organisatoren zwei Charterflüge. Auf einem Flug aus den USA wurden zwei Personen bei Ankunft positiv getestet. Bei den Betroffenen handele es sich um ein Mitglied der Besatzung sowie "einen Passagier, der kein Spieler ist". Beide hätten im Vorfeld des Fluges einen negativen Test abgegeben, insgesamt befanden sich 79 Personen, darunter 24 Spieler an Bord.

"Wir kommunizieren mit jedem auf diesem Flug. Insbesondere der Gruppe von Spielern, um ihre Bedürfnisse so gut wie möglich zu berücksichtigen", sagte Turnierdirektor Craig Tiley. Die zweite betroffene Maschine startete aus Abu Dhabi und hatte insgesamt 23 Spieler an Bord, der positive Test soll auch hier keinen Athleten betreffen.

Der Aufwand der australischen Organisatoren ist enorm, um das Turnier inmitten der Pandemie über die Bühne zu bringen. Spieler und Begleitpersonen werden derzeit mit insgesamt 18 Chartermaschinen eingeflogen. Über 25 Millionen Euro soll das strenge Bubble-Konzept kosten.

+++++15. Januar 2020+++++

Britin Jones qualifiziert sich für Australian Open - trotz Handicap

Die Australian Open haben noch gar nicht angefangen und haben doch schon ihre erste kleine Sensation: Die Britin Francesca Jones hat trotz eines seltenen genetischen Defekts die Qualifikation überstanden und sich einen Platz im Hauptfeld des ersten Grand Slams des Jahres gesichert. Wegen des EEC-Syndroms hat sie nur acht Finger und sieben Zehen.

+++++14. Januar 2021+++++

Britischer Tennisprofi Andy Murray positiv auf Corona getestet

Wegen eines positiven Corona-Tests muss der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Andy Murray aus Schottland um seine Teilnahme an den Australian Open bangen. „Andy Murray hat uns mitgeteilt, dass er positiv auf Covid-19 getestet worden ist und sich daheim isoliert hat“, teilten die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison am Donnerstag mit. Zuvor hatten mehrere britische Medien darüber berichtet.

Durch den positiven Test kann der 33-Jährige nicht mit einer der von den Organisatoren bereitgestellten Charter-Maschinen nach Australien reisen und sich dort wie alle Spielerinnen und Spieler für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Ob der fünfmalige Melbourne-Finalist zu einem späteren Zeitpunkt und nach einem dann negativ ausgefallenen Test nachreisen kann, ließen die Organisatoren offen.

Murray, der seine Karriere 2019 in Melbourne eigentlich schon für beendet erklärt hatte, hatte für die diesjährige Veranstaltung eine Wildcard erhalten. Die Australian Open sollen am 8. Februar beginnen.

Auch die Amerikanerin Madison Keys informierte am Donnerstag über einen positiven Corona-Test. Sie habe sich in häusliche Isolation begeben und werde alle erforderlichen gesundheitlichen Maßnahmen ergreifen, schrieb die US-Open-Finalistin von 2017 bei Twitter.

+++++14. Januar 2021+++++

US-Profi Sandgren darf trotz positivem Corona-Test zu den Australian Open

Die Anreise des amerikanischen Tennisspielers Tennys Sandgren nach Australien trotz eines positiven Corona-Tests hat erste Zweifel am Sicherheitskonzept der Australian Open geschürt. Eigentlich dürfen Profis nicht eine der von den Organisatoren bereitgestellten Chartermaschinen besteigen, wenn sie zuvor nicht einen negativen Test vorweisen können. Bei Sandgren (29) machten die Veranstalter nun eine Ausnahme. Die Begründung: Der Amerikaner sei bereits im November positiv getestet worden, es bestehe daher nun trotz des weiteren positiven Tests keine Ansteckungsgefahr.

„Meine beiden Tests liegen acht Wochen auseinander. Ich war im November krank, jetzt bin ich total gesund“, erklärte Sandgren vor dem Abflug in Los Angeles. „Es gibt keinen einzigen Fall, der zeigt, dass ich jetzt ansteckend sein könnte.“ Sandgren hatte im vergangenen Jahr in Melbourne das Viertelfinale erreicht.

Die in der Regierung des Bundesstaates Victoria für Katastrophen zuständige Ministerin, Lisa Neville, verteidigte das Vorgehen der Veranstalter. Der Fall sei von Medizinern genau geprüft worden. Es bleibe dabei: „Niemandem, der zum ersten Mal positiv auf Covid getestet wird - oder noch ansteckend sein kann - wird erlaubt werden, für die Australian Open einzureisen“, sagte Neville.

Die Australian Open sollen am 8. Februar beginnen. In diesen Tagen reisen die Tennisprofis aus der ganzen Welt nach Australien, wo sie sich wegen der strengen Einreisebestimmungen zunächst für zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen. Während dieser Zeit dürfen sie das Hotel nur für fünf Stunden zum Training verlassen.oronavirus getestet worden.

(dpa/sid/RP)