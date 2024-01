Asien-Cup Japan qualifiziert sich für das Achtelfinale – Borussias Itakura fehlt im Aufgebot

Itakuras Kollegen gaben sich gegen Indonesien keine Blöße und gingen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Ayase Ueda (Feyenoord Rotterdam) in der sechsten Minute in Führung. Kurz nach der Pause legte Ueda mit seinem zweiten Tor nach, in der 88. Minute führte ein Eigentor Indonesiens zum 3:0. Der Treffer zum 3:1-Endstand in der Nachspielzeit änderte nichts am souveränen Sieg Japans.