„Richtiger Gegner zur richtigen Zeit“ Innerhalb von vier Tagen – so plant Fortuna-Trainer Thioune zwei Siege gegen St. Pauli

Die Konstellation ist eine ziemlich außergewöhnliche. Innerhalb von vier Tagen trifft Fortuna zwei Mal auf den FC St. Pauli, am Samstag (20.30 Uhr, Arena) im Zweitliga-Rückspiel vor heimischer Kulisse und am Dienstag (20.45 Uhr, Millerntor-Stadion) im DFB-Pokal-Viertelfinale in Hamburg. Das liegt vor allem daran, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler Jens Nowotny den Düsseldorfern zunächst die „Kiezkicker“ zugelost und der Deutsche Fußball-Bund jene Partie zum erstmöglichen Zeitpunkt angesetzt hat; eben unmittelbar nach dem lange feststehenden ersten Aufeinandertreffen.