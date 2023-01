Triumph bei Australian Open Sabalenka am Ziel ihrer Träume

Aryna Sabalenka hielt den Silberpokal wie ein Baby in ihrem Arm, als sie überwältigt von den Gefühlen zur Dankesrede ansetzte. „Als Erstes will ich mich für mein Englisch entschuldigen, ich zittere immer noch und bin super nervös“, sagte die Tennisspielerin nach ihrem ersten Grand-Slam-Turniersieg am Samstag bei den Australian Open. Überglücklich hatte die 24-Jährige zuvor die Trophäe von Tennis-Ikone Billie Jean King entgegengenommen und danach so schnell nicht wieder aus der Hand gegeben.