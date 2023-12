Comeback im Januar Nadal will bei Australian Open wieder antreten

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal möchte nach seiner verletzungsbedingten einjährigen Pause im Januar bei den Australian Open wieder durchstarten. „Nach einem Jahr ohne Wettkämpfe ist der Augenblick gekommen, wieder anzutreten“, sagte der 37-Jährige in einem am Freitag auf der Plattform X mit dramatischer Musik unterlegten Video. Es werde im Januar in Brisbane sein. „Wir sehen uns dort“, fügte Nadal zuversichtlich hinzu.