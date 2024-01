„Sprachlos“ Sabalenka triumphiert erneut in Melbourne

Das zuvor einzige Aufeinandertreffen der beiden hatte Sabalenka im Viertelfinale der US Open 2023 locker in zwei Sätzen gewonnen, auch am Samstag in der Rod Laver Arena war sie von Beginn an die klar bestimmende Spielerin. Im ersten Satz breakte sie die Chinesin früh und nahm sofort Kurs auf ihren zweiten Major-Titel. Im zweiten Satz ließ Sabalenka daran keine Zweifel mehr aufkommen - auch wenn die aufopferungsvoll kämpfende Chinesin vier Matchbälle abwehrte.