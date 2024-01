Termine, TV-Übertragung, Favoriten Das müssen Sie zu den Australian Open 2024 wissen

Das Hauptfeld der Australian Open beginnt am 14. Januar mit den Einzelspielen der Herren und Damen und endet am 28. Januar mit dem Herren-Finale im Einzel und dem Finale der Damen im Doppel. Das Einzel-Finale der Damen wird einen Tag vorher, am 27. Januar, gespielt. Die Qualifikationsspiele für die letzten freien Plätze im Hauptfeld werden vom 8. bis zum 11. Januar ausgetragen.