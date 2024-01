24:30 gegen Kroatien Deutschlands Handballer trotz Niederlage weiter

Bei der Weltmeisterschaft 2007 feierte Deutschland ein Wintermärchen, an dessen Ende der WM-Sieg in Köln stand. Nun hat das 2024er-Team die Chance, ein neues Wintermärchen zu schreiben. Die Fans im Land sind ohnehin schon in der passenden Stimmung, wie auch die Atmosphäre am Mittwochabend in Köln wieder gezeigt hat.