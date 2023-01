Finale der Australian Open Riesin Rybakina fordert im Endspiel Serientäterin Sabalenka

Die 184 Zentimeter lange Athletin, die gebürtig aus Russland kommt und in Melbourne mit bis zu 195 Stundenkilometern serviert, erwartet am Samstag eine enorm schwierige Aufgabe gegen die Belarussin Aryna Sabalenka, die nach drei erfolglosen Grand-Slam-Halbfinals erstmals den Sprung in das Titelmatch schaffte. Sabalenka setzte sich wild entschlossen 7:6 (7:1), 6:2 gegen Magda Linette, die große Überraschung des Turniers aus Polen, durch. Sie blieb auch in ihrer zehnten Partie des Jahres ohne Satzverlust.