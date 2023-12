Grevenbroicher Stadtmeisterschaften Neuer Schwung für das älteste Tischtennisturnier im Lande

„Wir hatten 594 Teilnehmer. Ein neuer Rekord. Der stammte bisher aus dem Jahr 2019 mit 523. Es hat alles reibungslos geklappt. Alle Teilnehmer waren zufrieden“, stellte Cheforganisator Rolf Rabiega vom TTC Blau-Weiß Grevenbroich glücklich fest. Aufgrund der hohen Starterzahlen mussten die Aktiven aber teilweise auch schon ein wenig Geduld mitbringen, bis die Sieger feststanden. So endete der erste Turniertag, der am Freitagabend um 18 Uhr begann, erst am Samstagmorgen um 3.45 Uhr. Rolf Rabiega freute sich auch darüber, dass die Teamkonkurrenzen bis auf eine Ausnahme erneut gut angenommen worden sind: „Für mich erstaunlich, welche weiten Strecken, die Spieler auf sich genommen haben, um an unserem Turnier teilzunehmen. Zum Beispiel aus Thüringen. Einige sind auch aus dem Saarland gekommen und haben in Grevenbroich übernachtet.“