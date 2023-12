Auslosung im DFB-Pokal Borussia trifft im Viertelfinale auf Saarbrücken

Gegen Saarbrücken spielte Borussia noch nie im Pokal, gegen alle anderen möglichen Gegner im Lostopf war sie in ihrer Cup-Historie schon getroffen. Insofern wird die Partie auch eine Premiere für den dreimaligen Pokalsieger. In den übrigen Paarungen spielt Hertha BSC gegen den 1. FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart und der FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Sollte Gladbach also die Hürde Saarbrücken nehmen, ist neben ihm nur noch ein Bundesligist im Wettbewerb.