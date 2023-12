Auslosung DFB-Pokal Gegen diesen Gegner muss Fortuna im Viertelfinale antreten

Kennern der Szene war im Grunde schon vor dem ersten Griff Nowotnys in die Trommel klar gewesen, dass es erneut kein Heimspiel für Fortuna geben würde. Am 30. Oktober 2019 gab es das zuletzt. Die Düsseldorfer gewannen seinerzeit in der zweiten Hauptrunde vor 20.141 Zuschauern mit 2:1 gegen den damaligen Zweitligisten FC Erzgebirge Aue, scheiterten später erst im Viertelfinale am Viertligisten 1. FC Saarbrücken.