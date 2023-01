Vom Häftling zum Top-Experten Becker feiert ein inspirierendes TV-Comeback

Während die Besten ihrer Sportart in Melbourne um den ersten großen Titel des Jahres spielen, geht es für die Millionen, die ihnen dabei zusehen, vordergründig um Volleys, Winkelspiel und Beinarbeit. So redlich sich die Experten bemühen, das alles zu erklären – das Entscheidende bleibt gleichsam unsichtbar und unerklärlich. Die Einzelsportart Tennis lässt sich vielleicht am ehesten als psychisches Armdrücken beschreiben. Das lässt sich schwer erklären, erschließt sich aber jedem, der einmal ein Match bestritten hat – ganz egal auf welchem Niveau. Wie einsam ein ausverkaufter Centre Court sein kann, können aber wohl nur Menschen nachvollziehen, die dort einmal vor den Augen der Welt mit den eigenen Unsicherheiten gekämpft haben. Sich selbst als ewigen Endgegner zu bezwingen und auf diesem Level sogar Titel zu gewinnen, das gelingt nur denen, die am besten darin sind, Misserfolge wegzustecken.