„Habe es vermisst“ Zverev mit Kämpferherz zum Comeback-Sieg

Zverev, Halbfinalist von 2020, trifft in der zweiten Runde auf Michael Mmoh (USA) oder Laurent Lokoli (Frankreich). Vor der Partie hatte er eingeräumt, noch nicht wieder in der Form der French Open zu sein, bei denen er im Halbfinale gegen Rafael Nadal umknickte und anschließend nach einer nötigen OP lange pausieren musste. Seine beiden Vorbereitungspartien auf die Australian Open hatte der einstige Weltranglistenzweite verloren und betont, er gehe das Turnier nicht in der Rolle eines möglichen Titelanwärters an.