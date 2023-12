„Ich bin erschöpft, ich bin müde“ Tennisstar Nick Kyrgios würde am liebsten „nicht mehr spielen“

Der Australier Nick Kyrgios würde nach dem verlorenen Tennis-Jahr 2023 am liebsten seine Karriere sofort beenden. „Wenn es nach mir ginge, möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr spielen“, sagte der Wimbledon-Finalist von 2022 in einem Podcast des britischen Autors Jay Shetty. Er werde aber trotzdem noch „ein bis zwei Jahre spielen, an der Spitze stehen und nach meinen eigenen Vorstellungen aufhören“, kündigte der 28-Jährige an.