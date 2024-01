Nach erneuter Verletzung Rafael Nadal verpasst die Australian Open

Die Blessur macht seine Teilnahme am ersten Grand Slam des Jahres in Melbourne (14. bis 28. Januar) unmöglich. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung, allerdings nicht an der Stelle, an der er seine schwerwiegende Blessur hatte. „Im Moment bin ich noch nicht bereit, in Fünfsatz-Matches die maximale Leistung zu bringen. Deshalb fliege ich jetzt zurück nach Spanien, um meinen Arzt aufzusuchen, mich behandeln zu lassen und mich auszuruhen“, teilte Nadal bei Instagram mit.