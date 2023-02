DTB-Präsident Dietloff von Arnim „Der Umgang mit dem Davis Cup ist erschreckend“

Die nächsten Wahlen stehen im September 2023 im mexikanischen Cancún an. Seit 2015 steht der Amerikaner David Haggerty an der Spitze des Weltverbandes. Unter anderem wegen der Formatänderung des prestigeträchtigen Davis Cups 2019 hatte sich in den vergangenen Jahren vermehrt Widerstand gegen den 65-Jährigen formiert. Nun werden die Proteste immer lauter. Eine Chance für den Wechsel an der Spitze? Dietloff von Arnim bringt sich als Nachfolger in Stellung.