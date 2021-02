Erneuter Lockdown in Melbourne : Australian Open werden ohne Zuschauer fortgesetzt - Zverev erreicht Achtelfinale

Fans feuern den Austraier Nick Kyrgios an. Foto: AP/Hamish Blair

Melbourne Die Corona-Lage in Melbourne hat sich wieder verschlechtert. Es geht daher für fünf Tage in den Lockdown. Die Australian Open werden trotzdem fortgesetzt, Zuschauer sind aber erst einmal nicht mehr erlaubt. Alexander Zverev hat derweil das Achtelfinale erreicht. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Alexander Zverev ist bei den Australian Open mit einer starken Vorstellung ins Achtelfinale eingezogen. Der Weltranglistensiebte aus Hamburg schlug am Freitag in seiner Drittrundenpartie den Franzosen Adrian Mannarino klar mit 6:3, 6:3, 6:1 und trifft nun auf Dusan Lajovic (Serbien) oder Pedro Martinez (Spanien).

Zverev ist in Melbourne der letzte verbliebene Deutsche in den Einzel-Wettbewerben. Im Vorjahr war der 23-Jährige erst im Halbfinale am Österreicher Dominic Thiem gescheitert.

Zverev blieb auch im sechsten Duell mit Mannarino ungeschlagen. Im vergangenen halben Jahr war es bereits der vierte Vergleich mit dem unkonventionell spielenden Linkshänder, darunter auch das kuriose Drittrundenmatch bei den US Open mit dreistündigem Corona-Wirrwarr im Vorfeld. Am Freitag agierte Zverev gegen den 32-Jährigen äußerst konzentriert und dominant, er geriet nie in ernsthafte Gefahr und verwandelte nach nur 1:43 Stunden seinen ersten Matchball.

+++++12. Februar 2021+++++

Vorerst keine Fans in Melbourne - Williams weiter

Weil für die australische Metropole Melbourne wegen des Corona-Ausbruchs in einem Flughafen-Hotel ein fünftägiger Lockdown verhängt worden ist, gehen die Australian Open der Tennisprofis vorerst ohne Zuschauer weiter. Wie der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, am Freitag erklärte, tritt der Lockdown an diesem Freitag um 23.59 Uhr im gesamten Bundesstaat in Kraft. Schulen und Geschäfte bleiben in dieser Zeit geschlossen, Restaurants dürfen nur Speisen zum Abholen anbieten. Zudem dürfen die Menschen ihre Häuser und Wohnungen nur für wichtige Dinge verlassen, außerhalb der eigenen vier Wände herrscht eine Maskenpflicht.

Die Australian Open dürfen trotz der neuen Einschränkungen fortgesetzt werden. Die Regierung stufte Profisportler in die Gruppe der „notwendigen Berufe“ ein. Allerdings sind ab Samstag auf der Anlage im Melbourne Park zunächst für die kommenden fünf Tage keine Zuschauer mehr erlaubt. Bislang waren Zuschauer zugelassen, am Donnerstag hatten 21 010 Tennis-Fans die Partien besucht. Die Obergrenze war für die ersten Turniertage auf 30 000 Besucher pro Tag festgesetzt worden.

„Wir arbeiten weiter eng mit der Regierung zusammen, um die Gesundheit und die Sicherheit von allen Beteiligten zu gewährleisten“ sagte Turnierdirektor Craig Tiley. „Die Spielerinnen und Spieler werden sich die kommenden fünf Tage in einer sogenannten Blase aufhalten, so wie sie es bereits seit Monaten gewohnt sind.“ Das heißt, sie werden nur zwischen Anlage und Hotel hin und her pendeln.

Der Ausschluss der Zuschauer bedeutet für die Veranstalter einen weiteren Rückschlag. Schon vor dem Start war das Grand-Slam-Turnier von Corona beeinflusst worden. Zunächst hatten sich mehr 70 Profis sowie Betreuerinnen und Betreuer für zwei Wochen in harte Hotel-Quarantäne begeben müssen, weil es auf ihren Flügen positive Corona-Fälle gegeben hatte. Dann hatten sich mehr als 500 Personen für etwa einen Tag isolieren müssen, weil ein Hotel-Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

„Es ist schwer, es werden schwere Tage für alle“, sagte Serena Williams, die auf dem Centre Court stand, als die neuen Beschränkungen öffentlich wurden. „Wir müssen das tun, was das Beste ist und hoffentlich wird alles gut“, sagte die 39 Jahre alte Amerikanerin.

Williams tat sich in ihrer Drittrunden-Partie gegen die Russin Anastasia Potapowa anfangs sehr schwer und musste im ersten Satz beim Stand von 3:5 sogar zwei Satzbälle abwehren. Nach dem gewonnenen ersten Durchgang hatte sie die Partie aber im Griff und verwandelte nach 1:37 Stunden ihren zweiten Matchball zum 7:6 (7:5), 6:2. Williams, die in Melbourne ihren 24. Grand-Slam-Titel anstrebt, trifft nun im Achtelfinale auf die starke Weißrussin Aryna Sabalenka. Vorjahresfinalistin Garbine Muguruza hatte beim 6:1, 6:1 gegen Sarina Dijas aus Kasachstan dagegen überhaupt keine Mühe.

+++++12. Februar 2021+++++

Krawietz/Hanfmann ausgeschieden - Lange Pause für Mies

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Yannick Hanfmann hat bei den Australian Open den Achtelfinal-Einzug verpasst. Das Duo musste sich am Freitag in Melbourne den an Nummer acht gesetzten Franzosen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut mit 5:7, 3:6 geschlagen geben.

Hanfmann war kurzfristig für Andreas Mies eingesprungen, der wegen einer Knieverletzung nicht spielen konnte. Zusammen mit Mies hatte Krawietz 2019 und 2020 die French Open gewonnen. Laut Krawietz wurde Mies inzwischen in Deutschland am Knie operiert. „Er ist erst einmal sechs Monate raus“, sagte Krawietz über seinen Doppel-Partner.

Damit dürfte Mies auch für die Olympischen Spiele in Tokio ausfallen. „Olympia wird eng. Das ist extrem bitter“, sagte Krawietz, der sich zusammen mit Mies für dieses Jahr große Ziele gesetzt hatte. Neben einer Medaille bei Olympia hatte das Duo auch bei den vier Grand Slams weit kommen und sich in der Weltrangliste verbessern wollen.

Mit wem Krawietz in den kommenden Monaten spielen wird, steht noch nicht fest. „Wahrscheinlich werde ich einige Turniere mit Struffi spielen“, sagte Krawietz über seinen Davis-Cup-Kollegen Jan-Lennard Struff. Weitere Auftritte mit Hanfmann sind wegen der schlechten Doppel-Platzierung des Karlsruhers nur schwer möglich.

+++++11. Februar 2021+++++

Nadal bleibt in Melbourne ohne Satzverlust - und sieht den Mittelfinger

Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal ist bei den Australian Open weiter ohne Satzverlust, und das trotz des Störmanövers einer offenbar verwirrten Zuschauerin. Der 13-malige French-Open-Champion setzte sich am Donnerstag in seinem Zweitrundenmatch gegen US-Qualifikant Michael Mmoh mit 6:1, 6:4, 6:2 durch.

Ende des zweiten Durchgang pöbelte die Frau auf der Tribüne Richtung Nadal und zeigte diesem den Mittelfinger. Nadal nahm die Unterbrechung mit Humor. "Was, ich?", fragte der Superstar ungläubig und lachte. Die Frau wurde nach dem Vorfall der Anlage verwiesen, Nadal blieb und siegte mühelos. Nach dem Match meinte der Spanier: "Ich kannte die Frau nicht und will sie auch nicht kennenlernen." Und lachte.

Nadal trifft in Runde drei auf den Briten Cameron Norrie. Er strebt in Melbourne seinen zweiten Triumph nach 2009 an. Der Mallorquiner hatte zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen, konnte aus diesem Grund auch nicht beim ATP Cup in Melbourne spielen.

"Es waren harte 15 Tage für mich mit meinen Rückenbeschwerden", hatte Nadal nach seinem glatten Auftaktsieg gegen den Serben Laszlo Djere erklärt, "natürlich war es keine ideale Vorbereitung für mich."

Sein letztes offizielles Match hatte Nadal zuvor im November im Halbfinale der ATP-Finals in London gegen den Russen Daniil Medwedew bestritten. Bei den Australian Open will Nadal mit einem weiteren Triumph und dann 21 Siegen alleiniger Grand-Slam-Rekordgewinner werden. Bislang teilt er sich diesen Titel mit dem Schweizer Roger Federer, der in Melbourne fehlt.

Barthel scheitert als letzte Deutsche - auch Titelverteidigerin Kenin raus

Das Zweitrunden-Aus von Mona Barthel in Melbourne hat das schlechteste Abschneiden der deutschen Tennisspielerinnen bei einem Grand-Slam-Turnier seit fast elf Jahren besiegelt. Die 30-Jährige aus Neumünster verlor am Donnerstag bei den Australian Open gegen die an Position 25 gesetzte Tschechin Karolina Muchova klar mit 4:6, 1:6. Damit findet erstmals seit den French Open 2010 die dritte Runde eines Majors ohne Vertreterin des Deutschen Tennis Bundes (DTB) statt.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund waren schon an ihren Auftakthürden gescheitert. Bei den Männern erreichte nur der Weltranglistensiebte Alexander Zverev die dritte Runde, er trifft am Freitag auf den Franzosen Adrian Mannarino. Insgesamt waren aus deutscher Sicht vier Frauen und fünf Männer ins Rennen gegangen.

"Es ist schade, dass ich in den wichtigen Situationen im ersten Satz vielleicht nicht mein bestes Tennis gespielt habe", sagte Barthel: "Aber es ist lange her, dass ich ein Match auf diesem Niveau gegen eine so gute Spielerin gespielt habe. Deswegen kann ich stolz auf mich sein, ich kann viel Positives aus dem Match ziehen."

In den vergangenen Jahren war Barthel immer wieder von Verletzungen und Krankheiten zurückgeworfen worden. Eine Fußblessur hatte sie ab Juli 2019 geplagt, erst Anfang dieses Jahres kehrte sie auf die Tour zurück. "Ich denke, es war ein gutes Turnier für mich", sagte Barthel.

Aber auch bei den Favoritinnen lief es alles andere als rund. Während die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty trotz einer Schwächephase am Ende der Partie ihre Landsfrau Daria Gavrilova 6:1, 7:6 (9:7) bezwang und in die dritte Runde einzog, ist Titelverteidigerin Sofia Kenin schon ausgeschieden. Die an Position vier gesetzte US-Amerikanerin verlor ihr Zweitrundenmatch gegen die Estin Kaia Kanepi in nur 64 Minuten überraschend deutlich 3:6, 2:6.

Aus deutscher Sicht gab es dennoch auch positive Nachrichten. So startete French-Open-Sieger Kevin Krawietz auch ohne seinen angestammten Doppelpartner Andreas Mies gut ins Turnier. Zusammen mit dem Karlsruher Yannick Hanfmann, der den am Knie verletzten Mies ersetzt, bezwang Krawietz am Donnerstag in der ersten Runde das indisch-slowakische Duo Divij Sharan/Igor Zelenay klar mit 6:1, 6:4.

"Natürlich ist es tricky am Anfang. Wenn man mit einem Partner so lange spielt, ist ein Automatismus drin und man muss nicht viel nachdenken", sagte Krawietz, der aber auch mit Hanfmann gut harmoniert: "Wir haben in München schon öfter zusammen trainiert und es hat Riesenspaß gemacht, heute auf dem Platz zu stehen." Mit Hanfmann hatte Krawietz 2018 bereits zwei Challenger-Turniere gewonnen.

Auch Siegemund zog an der Seite der Russin Wera Swonarewa, mit der sie im vergangenen Jahr die US Open gewonnen hatte, durch ein 6:2, 6:1 gegen die Australierinnen Kimberly Birrell und Jaimee Fourlis in die zweite Runde ein. Zudem wurde am Donnerstag bekannt, dass Siegemund und Krawietz gemeinsam im Mixed-Wettbewerb antreten.

+++++10. Februar 2021+++++

Alexander Zverev mit starkem Dreisatzsieg, Koepfer chancenlos

Mit Geduld und Nervenstärke hat Alexander Zverev dem Aufschlaghünen Maxime Cressy getrotzt und die dritte Runde der Australian Open erreicht. Der Halbfinalist des Vorjahres setzte sich am Mittwoch gegen den amerikanischen Qualifikanten mit 7:5, 6:4, 6:3 durch. Im ersten Duell überhaupt mit der Nummer 172 der Weltrangliste nutzte Zverev nach 2:04 Stunden seinen zweiten Matchball. Damit rettete der 23 Jahre alte Hamburger auch die Bilanz der deutschen Tennis-Herren. Nach dem Chancenlos-Auftritt von Dominik Koepfer gegen den Österreicher Dominic Thiem hat es Zverev als einziger der anfangs ohnehin nur fünf deutschen Herren in die dritte Runde geschafft.

Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft der Weltranglisten-Siebte bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne nun auf den Franzosen Adrian Mannarino. Im direkten Vergleich mit dem Linkshänder führt Zverev 5:0. Die bislang letzte Partie entschied Zverev im vergangenen Jahr beim Masters in Paris für sich. Koepfer war zuvor dem US-Open-Champion Thiem klar 4:6, 0:6, 2:6 unterlegen.

Für Zverev entwickelte sich das zweite Match der Night Session in der Rod-Laver-Arena zur erwartet verzwickten Angelegenheit. Die beiden 23 Jahre alten, beide 1,98 Meter großen Kontrahenten schlugen zunächst derart humor- und kompromisslos auf, dass die anwesenden Zuschauer nur mäßig unterhalten wurden. Beim Stand von 5:5 im ersten Satz bot sich Zverev die erste Breakchance des Matches. Nach 44 Minuten unterlief Cressy ironischerweise ein Doppelfehler zum 6:5. Drei Minuten später entschied Zverev Durchgang eins für sich.

Spektakulärere Ballwechsel präsentierten die Protagonisten dann im zweiten Satz beim Stand von 4:4. Von den ersten vier Breakbällen für Zverev wehrte Cressy drei mit einem Ass ab, einen davon beim zweiten Aufschlag. Zverev holte aus, bewegte sein Spielgerät entschlossen Richtung Bodenbelag, besann sich dann aber doch und verzichtete im letzten Moment auf eine Transformation seines Tennisschlägers. Bei seinem Erstrunden-Sieg gegen Marcos Giron hatte Zverev noch beim Verlust eines Aufschlagsspiels seinen Schläger zertrümmert.

Diesmal aber landete beim fünften Breakball ein Volley von Cressy im Aus, Zverev ging 5:4 in Führung und entschied wenig später auch Satz zwei für sich. „Die Sätze waren sehr eng, aber das passiert bei den Serve-and-Volley-Spielern“, analysierte der am Eurosport-Mikrofon aus Melbourne zugeschaltete Mischa Zverev, der mittlerweile auch Manager seines jüngeren Bruders ist. „Es ist extrem wichtig, dass er ruhig bleibt und auf seine Chancen wartet. Jetzt hoffe ich nur, dass er nicht nachlassen wird“, sagte Mischa Zverev - und sein zehn Jahre jüngerer Bruder schien ihn zu erhören und zog zum fünften Mal nacheinander in die dritte Runde der Australian Open ein.

Djokovic besteht erste schwere Prüfung in Melbourne

Titelverteidiger Novak Djokovic hat die erste schwere Prüfung bei den diesjährigen Australian Open gemeistert. Der Weltranglistenerste aus Serbien schlug in seinem kniffligen Zweitrundenduell in Melbourne den US-Amerikaner Frances Tiafoe nach hartem Kampf über 3:30 Stunden mit 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.

"Das war ein schweres Match bei schwierigen Bedingungen", sagte Djokovic anschließend: "Es war sehr heiß auf dem Platz, und Frances hat so gut gespielt und alles gegeben."

Der erste Satz lief für den Favoriten noch wie geplant. Dann aber erhöhte Tiafoe die Intensität und setzte Djokovic mächtig zu. Im Tiebreak des zweiten Satzes spielte der Außenseiter groß auf und bejubelte jeden Punkt frenetisch - auch das Publikum in der Rod Laver Arena ging mit.

Djokovic, mit acht Titeln der Rekordchampion des Turniers, blieb aber in der Spur und bewies im dritten Satz starke Nerven. Das Match ging nun an die Substanz. Tiafoe überzog den Zeitrahmen zwischen den Ballwechseln mehrfach und verlor dadurch erste Aufschläge, der 23 Jahre alte Amerikaner fluchte laut und diskutierte mit dem Stuhlschiedsrichter.

Djokovic nutzte Tiafoes kleine Schwächen cool aus und machte den nächsten Schritt im Turnier. In diesem Jahr peilt er seinen insgesamt 18. Grand-Slam-Triumph an. Damit würde der 33-Jährige den Rückstand auf die Major-Rekordchampions Rafael Nadal (Spanien) und Roger Federer (Schweiz/beide 20) verkürzen.