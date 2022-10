Modus, Spielplan, TV-Übertragung : Das müssen Sie zur Europa Conference League 2022/23 wissen

Die Trophäe der Europa Conference League. Foto: AP/Emrah Gurel

Düsseldorf Es gibt einen weiteren Europapokal-Wettbewerb unterhalb von Champions League und Europa League: die Europa Conference League. Doch welche Vereine nehmen daran teil und wie funktioniert der Modus? Alle wichtigen Infos.

Der dritte Europacup-Wettbewerb des europäischen Fußballverbands Uefa trägt seit der Saison 2021/22 den Namen „Europa Conference League“. Dieser Wettbewerb ist unterhalb der großen europäischen Pokalwettbewerbe Champions League und Europa League angesiedelt und soll es vor allem Klubs aus kleineren Fußball-Nationen ermöglichen, international zu spielen. „Der neue Uefa-Klubwettbewerb erleichtert den Zugang zum Europapokal mehr denn je. Es wird mehr Spiele für mehr Klubs geben und in den Gruppenphasen werden mehr Verbände als bisher vertreten sein“, sagte Uefa-Präsident Aleksander Čeferin bei der Vorstellung der Conference League.

Wann läuft die Europa Conference League?

Die Europa Conference League wird zunächst für drei Jahre ausgetragen. Insgesamt gibt es 15 Spielwochen mit 141 Spielen. Diese finden nur donnerstags statt. Die Anstoßzeiten sind 18.45 Uhr und 21 Uhr. Diese Anstoßzeiten gelten dann auch für die Europa League (ebenfalls donnerstags) und die Champions League (dienstags und mittwochs).

Wie viele Mannschaften nehmen an der Europa Conference League teil?

An der Qualifikation zur Gruppenphase der Conference League sind 138 Mannschaften beteiligt. Nur 32 von ihnen nehmen letztlich an der Gruppenphase teil. Dafür fest qualifiziert sind zehn Mannschaften, die in der letzten Qualifikationsrunde zur höherklassigen Europa League gescheitert sind. Bei der Vergabe der restlichen 22 Plätze wird es kompliziert: Vor der Gruppenphase gibt es in der Conference League drei Qualifikationsrunden und zusätzlich Play-offs. Die Runden sind allerdings wiederum unterteilt. Es gibt einen „Hauptweg“, über den sich 17 Teams qualifizieren. Alle Teams auf diesem Weg dürfen aufgrund der Platzierung in ihrer jeweiligen nationalen Liga an der Qualifikation teilnehmen. Auf dem parallel stattfindenden „Meisterweg“ treffen weitere Verlierer aus unterschiedlichen Qualifikationsrunden der Europa League und Champions League aufeinander. Sie spielen die restlichen fünf Teilnehmer an der Gruppenphase der Conference League aus.

Nach der Gruppenphase gibt es zunächst eine Zwischenrunde, in der die acht Gruppendritten aus der Europa League auf die Gruppenzweiten der Conference League treffen. Die acht Sieger kommen dann für das Achtelfinale in einen Lostopf mit den Gruppensiegern der Conference League.

Das sind die Gruppen

Gruppe A: Basaksehir Istanbul, AC Florenz, Hearts of Midlothian, Rigas FS

Gruppe B: West Ham United, Steaua Bukarest, RSC Anderlecht, Silkeborg IF

Gruppe C: FC Villarreal, Hapoel Beer Sheva, Austria Wien, Lech Posen

Gruppe D: Partizan Belgrad, 1. FC Köln, OGC Nizza, 1. FC Slovacko

Gruppe E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, FC Vaduz, SC Dnipro-1

Gruppe F: KAA Gent, Molde FK, Shamrock Rovers, Djurgardens IF

Gruppe G: Slavia Prag, CFR Cluj, Sivasspor, KF Ballkani Suhareka

Gruppe H: FC Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris Vilnius, Pjunik Erewan

Alle Termine und deutsche Begegnungen der Conference League

Play-offs

Gruppenphase

15. September (2. Spieltag)

1. FC Köln – 1. FC Slovacko 4:2 (2:0)

6. Oktober (3. Spieltag)

1. FC Köln – Partizan Belgrad 0:1 (0:1)

13. Oktober (4. Spieltag)

Partizan Belgrad – 1. FC Köln 2:0 (1:0)

27. Oktober (5. Spieltag)

1. FC Slovacko – 1. FC Köln (Abbruch in 7. Minute, Fortsetzung am 28. Oktober)

3. November (6. Spieltag)

1. FC Köln – OGC Nizza (21 Uhr)

K.o.-Phase

Zwischenrunde: 16. und 23. Februar 2023

9. und 16. März 2023 (Achtelfinale)

13. und 20. April 2023 (Viertelfinale)

11. Mai und 18. Mai 2023 (Halbfinale)

7. Juni 2023 (Endspiel)

Wo findet das Endspiel der Europa Conference League statt?

Das Endspiel der Europa Conference League findet am 7. Juni 2023 in der Fortuna Arena in Prag statt. Der tschechische Erstligist Slavia Prag trägt in der 19.370 Zuschauer fassenden Arena seine Heimspiele aus.

Was bekommt der Sieger der Europa Conference League?

Der Gewinner des Wettbewerbs darf in der folgenden Saison direkt an der Gruppenphase der Europa League teilnehmen. Außerdem gibt es eine Trophäe und ein Preisgeld, das für den Sieg im Finale in der Saison 2021/22 zwei Millionen Euro betrug. Der Sieger konnte insgesamt etwa 15,7 Millionen Euro an Prämien erspielen.

Wer ist amtierender Sieger der Europa Conference League?

Der italienische Verein AS Rom hat die Conference League in ihrer Premieren-Saison 2021/22 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho gewann das Finale in Tirana (Albanien) mit 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden. Die Römer wurden damit der erste Sieger der Europa Conference League überhaupt.

Wo läuft die Europa Conference League im TV und Stream?