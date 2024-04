Fußball-Landesliga VfB 03 II: Mit Sieg bei TuRU Rang drei halten

TuRU 80 Düsseldorf – VfB 03 Hilden II. Ganz oben in der Tabelle der Landesliga, Gruppe 1 mitmischen, genauer gesagt, in den Aufstiegskampf eingreifen, das wird die VfB 03-Reserve wohl nicht mehr. Der Rückstand auf Klassenprimus 1.FC Monheim, trotz dessen 1:2-Niederlage gegen die Hildener am 10. April, beträgt sieben Spieltage vor Saisonende elf Zähler, der zum Zweitplatzierten SC Kapellen sechs Punkte. Dennoch ist die Saison für das Team von Manuel Mirek alles andere als gelaufen. Der gerade erst wieder zurückeroberte dritte Rang soll bis zum Saisonende verteidigt werden.