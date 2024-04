Bayers nächster Gegner West Hams Stärke ist die Offensive

Chronisten werden dereinst Mühe haben, alle Rekorde aufzulisten, die Bayer Leverkusen in dieser Saison eingestellt oder übertroffen hat. In dieser Woche könnte eine Bestmarke folgen, die einer Adelung gleichkommt. Von 2011 bis 2012 blieb Juventus Turin 43 Spiele in Serie ungeschlagen, die Werkself steht bei 41. Gegen West Ham United steht am Donnerstag (21 Uhr) allerdings ein Härtetest für den Unbesiegbarkeitsnimbus der Rheinländer an, ehe es am Sonntag in der Liga gegen Werder Bremen um die Deutsche Meisterschaft geht (17.30 Uhr).