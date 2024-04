Saisonziel Triple Bayer strebt jetzt den maximalen Erfolg an

Der Rausch ist vorerst abgeklungen, die erste Meisterschaft der Klubgeschichte zumindest „angefeiert“. Die eigentliche Party wartet erst am Saisonende auf die Profis von Bayer Leverkusen. Selbst, wenn am 18. Mai nach dem letzten Ligaspiel gegen den FC Augsburg die Meisterschale an die Werkself überreicht wird, bleibt die Handbremse noch angezogen. Denn am 25. Mai gibt es noch das Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern zu gewinnen. Davor könnte zudem noch ein Trip nach Dublin anstehen, wo am 22. Mai das Endspiel der Europa League stattfindet.