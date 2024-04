Frimpong trifft spät zur Entscheidung Bayer wirft West Ham raus und steht im Halbfinale der Europa League

Was Leverkusens Meistercoach Xabi Alonso in der ersten Viertelstunde sah, brachte ihn an der Seitenlinie allerdings regelrecht in Rage. West Ham war von Anfang an voll da, leidenschaftlich, bissig, getrieben vom Wissen, einen 0:2-Rückstand aufholen zu müssen, um eine Chance auf das Halbfinale zu haben. Die Leverkusener hingegen wirkten fahrig, nervös und beinahe ein bisschen eingeschüchtert von der Kulisse mit 60.000 Zuschauern im Londoner Olympiastadion, die jede gelungene Aktion ihres Teams feierten.