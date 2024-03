Doppelpack in der Nachspielzeit Schick rettet Leverkusens Serie – schon wieder

Fans beider Lager trieben nun ihre Farben nach vorne und der Druck der Gastgeber wuchs ins schier Unermessliche, doch der Ausgleich wollte trotz etlicher Gelegenheiten einfach nicht fallen, weil sich die Gäste mit allem was sie hatten in jeden Ball warfen. Dann jedoch Schlug die Stunde von Patrik Schick, der das Power Play seiner Mannschaft belohnte und mit zwei Treffern nach Vorlagen von Grimaldo und Exequiel Palacios den Wahnsinn in der BayArena perfekt machte (90.+3/90.+7).