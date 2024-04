Liverpool scheidet aus Jürgen Klopps Europapokal-Traum platzt in Bergamo

Im italienischen Viertelfinal-Duell hat sich die AS Rom durchgesetzt. Der 2:1 (2:0)-Sieg gegen AC Mailand war trotz langer Unterzahl ungefährdet. Gianluca Mancini (12.) brachte Rom früh in Führung, Paulo Dybala (22.) legt nach - und die Roma schien angesichts des 1:0-Hinspielsieges locker weiterzukommen. Doch dann sah Mehmet Zeki Celik in der 31. Minute Rot, und der Gastgeber musste rund eine Stunde mit einem Mann weniger weiterspielen. Der Gast kam aber nur zu einem Treffer von Matteo Gabbia (85.).