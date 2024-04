Bayer vor dem Rückspiel gegen West Ham Xhaka kehrt als Champion nach England zurück

Kein Spieler im Kader von Bayer Leverkusen kennt die Premier League so gut wie Granit Xhaka. Sieben Jahre spielte er für den FC Arsenal. Mit dem Klub aus London hat er einige stadtinterne Derbys bestritten. Immerhin spielen in der englischen Eliteliga gleich mehrere Vereine aus der Hauptstadt; neben dem FC Arsenal der FC Chelsea, der FC Fulham, Tottenham Hotspur, Crystal Palace und West Ham United. Mit der Werkself kehrt er nun als Deutscher Meister in die Metropole zurück. Am Donnerstag steht das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League an, nach dem 2:0 im Hinspiel gegen West Ham hat Bayer gute Chancen, ins Halbfinale einzuziehen.