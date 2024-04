Fußball-Bezirksliga 1. FC Wülfrath freut sich auf das wegweisende Gipfelduell

SSV Bergisch Born – 1. FC Wülfrath. Anfang der Saison offenbarte Landesliga-Absteiger 1. FCW noch Startschwierigkeiten, kam erst ab dem fünften Spieltag besser in Schwung. Der SSV hingegen fand schneller in die Bezirskliga-Runde, stand nach sechs Spieltagen erstmals an der Tabellenspitze und setzte sich in den folgenden Wochen auf dem zweiten Platz fest. Am 5. Februar kletterten die Borner dann erneut auf den Gipfel – durch einen fulminanten 5:1-Erfolg im Spitzenduell lösten sie Tabellenführer HSV Langenfeld ab und genossen die Höhenluft bis Ende März. Dann nutzte der 1. FC Wülfrath das spielfreie Wochenende des Aufstiegskontrahenten und kletterte durch einen 3:0-Erfolg über die SSVg Heiligenhaus auf den zweiten Platz. Vergangenen Sonntag wuchs der Vorsprung auf den Verfolger an, da sich Bergisch Born beim FSV Vohwinkel eine 0:1-Niederlage einhandelte. Derweil feierten die Wülfrather mit dem 4:1-Erfolg über den SC Reusrath den zehnten Sieg hintereinander.