Klares 5:1 im Hinspiel FC Liverpool siegt in Prag problemlos

Die AS Rom hält derweil Kurs auf das dritte Europapokal-Endspiel in Folge. Beim 4:0 (2:0) gegen Brighton and Hove Albion trafen Paulo Dybala (12.), Romelu Lukaku (43.), Gianluca Mancini (64.) und Bryan Cristante (68.). Bei den Gästen stand Nationalspieler Pascal Groß in der Startelf.