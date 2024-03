Europa League Liverpool und AC Mailand locker weiter

Mit einem Blitzstart und vier Treffern in den ersten 14 Minuten räumte Liverpool alle Restzweifel am Weiterkommen schon früh aus. Darwin Nunez (7.), Bobby Clark (8.), Mohamed Salah (10.) und Cody Gakpo (14.) trafen vor der Pause, Dominik Szoboszlai (48.) und erneut Gakpo (55.) erhöhten in der zweiten Halbzeit. Für die chancenlosen Tschechen erzielte Veljko Birmancevic (42.) den Ehrentreffer.