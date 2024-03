Europa League Bayer trifft im Viertelfinale auf West Ham United

Nach einer souveränen Gruppenphase mit sechs Siegen aus sechs Spielen hatte sich Bayer 04 im Achtelfinale gegen Qarabag Agdam schwergetan. Erst mit zwei Toren in der Nachspielzeit sicherte Stürmer Patrik Schick am Donnerstag beim 3:2 (0:0) in der BayArena das Weiterkommen. Bereits im Hinspiel in Baku war Leverkusen mit 0:2 in Rückstand geraten. Auch in dieser Partie hatte Schick in der Nachspielzeit getroffen (Endstand: 2:2).