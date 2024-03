Europa League Bayer hat die Blaupause fürs Viertelfinale

„Ich glaube, dass wir jetzt mittlerweile alle wissen, dass im Endspurt jedes Spiel wie ein Finale ist“, sagte Xhaka nach dem 2:0 gegen Wolfsburg am Sonntag. „Verlierst du, bist du weg, vor allem in der Europa League. Jedes Spiel ist entscheidend.“ Das klingt wie eine Binsenweisheit, soll aber wohl vor allem die Sinne dafür schärfen, wie viel es in dieser Woche zu verlieren gibt. Zieht Bayer in die Runde der letzten acht Mannschaften ein, rollt die Erfolgswelle weiter, die am Ende der Saison bis zu drei Titel nach Leverkusen tragen könnte.